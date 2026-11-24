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Samsun merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 59 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında 74 kişinin banka hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suçla bağlantılı kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah Samsun merkezli, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyona Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün farklı şubelerinde görevli ekipler de destek verdi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, 59 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında toplam 74 şahsın banka hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Samsun'da gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Evlerindeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Bakan Gürlek'ten açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı açıklamada, "Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında, 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiştir. Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenmiş olup 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Soruşturmaları titizlikle yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan kolluk birimlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı