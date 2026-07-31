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Polis 16 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı

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Afyonkarahisar’da 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin takibi sonrası yakalanırken, şahıs işlemlerinin.

Afyonkarahisar'da 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin takibi sonrası yakalanırken, şahıs işlemlerinin. Ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde H.M., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 16 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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