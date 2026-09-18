Polis 14 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.E., isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı