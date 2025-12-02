Polatlı-Konya Yolunda Feci Kaza: Dr. Zülfü Akşit Hayatını Kaybetti

Polatlı- Konya yolunda otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralanırken, ağır yaralanan Medikal Estetik Hekimi Dr. Zülfü Akşit hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Polatlı-Konya yolu 115. kilometrede otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Medikal Estetik Hekimi Dr. Zülfü Akşit, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ANKARA