Karşı şeride geçti, 10 kişinin bulunduğu minibüsle çarpıştı: 11 yaralı

Ankara Polatlı-Haymana yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, karşı şeritteki minibüsle çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Ankara Polatlı-Haymana yolunda kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı-Haymana yolundaki su arıtma tesisinin bulunduğu mevkide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ç. yönetimindeki 63 AKM 294 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Tır, Haymana istikametinde seyir halinde olan ve içerisinde 10 asfalt işçisinin bulunduğu A.E. idaresindeki 06 CZY 977 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haymana ve Polatlı Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Haymana Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan bazı yaralıların ise durumlarının değerlendirilmesi sonrası Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan tır sürücüsünün hafif yaralı olduğu ve olay sonrası gözaltına alındığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
