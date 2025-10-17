Polatlı'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 5'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı-Haymana yolu Şıhali Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile seyir halindeki bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı, kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından 5'i Polatlı Devlet Hastanesi'ne, 3'ü Haymana Devlet Hastanesi ve 4'ü Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA