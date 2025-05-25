Polatlı'da Soğan İşçileri Arasında Kavga Güvenlik Kamerasında

Polatlı'da Soğan İşçileri Arasında Kavga Güvenlik Kamerasında
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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir soğan deposunda işçiler arasında çıkan kavgayı güvenlik kameraları kaydetti. Aniden başlayan saldırının görüntüleri ortalığın karıştığını gösteriyor.

Polatlı'da, soğan işçilerinin çalıştığı depoda çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde, soğan işçilerinin çalıştığı depoda çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Aniden başlayan saldırıyla ortalık karıştı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir soğan deposunda çalışan işçiler arasında çıkan kavga, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, depoya aniden gelen bir kişinin diğer işçiye saldırmasıyla ortalığın bir anda karıştığı görülüyor.

Henüz nedeni belirlenemeyen tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, diğer işçilerin ise kavgayı ayırmak için araya girdiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLLUR ÇETİNKAYA - 3.Sayfa
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