Polatlı'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde bulunan Avcılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında O.S. isimli şahıs, yanında bulunan pompalı tüfekle E.Ü. isimli kişiye ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan E.Ü. yere yığılırken, şüpheli O.S. olay yerinden kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı