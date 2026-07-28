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Ankara'da otobüste yangın paniği

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Ankara’nın Polatlı ilçesinde yolda seyir halinde giden bir otobüste yangın çıktı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolda seyir halinde giden bir otobüste yangın çıktı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde yolda seyir halinde giden bir otobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının şoför tarafından fark edilmesiyle otobüste çıkan yangına vatandaşlar tarafından müdahale edilirken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevre sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucunda otobüste maddi hasar meydana gelirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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