Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nde "Pembe Kod" tatbikatı yapıldı

Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırma olayına karşı 'Pembe Kod' tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği hastane personeli, güvenlik ve polis ekipleri koordineli bir şekilde müdahale etti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nde "Pembe Kod" tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryoda hastane personeli, güvenlik görevlileri ve polis ekipleri olası bir bebek kaçırma olayına karşı koordineli şekilde müdahale etti.

"Doğru hareket etme kabiliyetinin artırılmasını hedefleniyor"

Tatbikat kapsamında senaryo gereği bir şahıs, hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı. Durumun fark edilmesi üzerine "Pembe Kod" alarmı verildi. Alarmın ardından hastane güvenliği ve polis ekipleri hızla harekete geçerek tüm giriş ve çıkışları kapattı. Kısa sürede yapılan çalışma sonucu şüpheli yakalanırken, bebek güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yetkililer, bu tür tatbikatların olası risklere karşı hazırlıklı olmak adına büyük önem taşıdığını belirterek, personelin kriz anlarında hızlı ve doğru hareket etme kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

"Pembe Kod Nedir?"

"Pembe Kod", hastanelerde yeni doğan ya da çocuk hastaların kaçırılması riskine karşı oluşturulan acil durum yönetim sistemidir. Bu kodun verilmesiyle birlikte hastane genelinde alarm durumu ilan edilir; tüm kapılar kontrol altına alınır, giriş-çıkışlar sınırlandırılır ve güvenlik güçleri devreye girer. Amaç, olaya en kısa sürede müdahale ederek çocuğun güvenliğini sağlamaktır.

Tatbikatın başarıyla tamamlandığı öğrenilirken, hastane yönetimi benzer uygulamaların belirli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
