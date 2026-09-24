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Polatlı'da otomobilden eşya çaldığı iddia edilen 2 kişi kamerada görüntülendi

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki camı açık otomobilden iddiaya göre eşya çalan 2 kişi kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde 2 kişinin otomobile yönelip aldıkları eşyalarla uzaklaştığı görüldü.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde camı açık bırakılan bir otomobildeki eşyaları çalan 2 kişi kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yürüyen 2 kişi, camı açık olan otomobili fark edince araca yöneldi. İddiaya göre araçtaki bazı eşyaları çalan 2 kişi, hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı, bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 2 kişinin otomobile yöneldiği, araçtan aldıkları eşyalarla birlikte olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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