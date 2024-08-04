Polatlı'da korkutan ev yangını: 1 yaralı

ANKARA - Polatlı'da, müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bir müstakil evde meydana geldi. Adem Çınar'a ait olan müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

'1 kişi hastaneye kaldırıldı'

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yangını söndürmek isterken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 1 kişiyi Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken, polis inceleme başlattı.