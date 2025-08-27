Polatlı'da Köpeğine Zorla Alkol İçiren Kişi Tepki Çekti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişi, köpeğine zorla alkol içirirken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişi köpeğine zorla alkol içirdi.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın, köpeğine zorla alkol içirdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan görüntüler, hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Şahsın alkol içerken, alkolün bir kısmını köpeğinin yemek kabına döktüğü görüntülere yansıdı. Köpeğin alkolü içtiği anlarda da şahsın, "Nasıl da içiyor, benden alkolik" dediği gözlemlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
