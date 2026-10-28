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Polatlı'da kamyon ile otomobil çarpıştı, kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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Polatlı'da kamyon ile otomobil çarpıştı, kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Polatlı'da kamyon ile otomobil çarpıştı, kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gülveren Mahallesi Mevlana Caddesi'nde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Polatlı ilçesindeki Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mevlana Caddesi'nde seyir halindeki kamyon ile otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kamyonun ön kısmında sıkışırken araçta büyük çapta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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