Polatlı'da Hobi Bahçesi Yangını Tarla Yangınına Neden Oldu

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir hobi bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle arpa ekili tarlaya sıçrayarak büyük zarara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir hobi bahçesinde çıkan yangın, arpa ekili tarlaya sıçradı. Arpa ekili tarla tamamen yanarak zarar gördü.

Polatlı'nın Yenidoğan Mahallesi sınırlarında, Eskişehir-Ankara yolu üzerindeki Dumlupınar Bulvarı'nda bulunan bir hobi bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede arpa ekili tarlaya sıçradı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarım arazilerini tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak daha geniş alanlara yayılması önlendi.

Yangında arpa ekili tarla zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının hobi bahçesinde dikkatsizce bırakılan bir ateşten kaynaklandığı iddialar arasında yer alıyor.

Tarım alanlarının yangınlara karşı daha fazla korunması gerektiğine dikkat çeken bölge sakinleri, sıcak havaların etkisini artırdığı bu günlerde yetkilileri daha sıkı denetime çağırdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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