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Polatlı'da Gecekonduda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Polatlı'da Gecekonduda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan iki kişi son anda dışarıya çıkmayı başardı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Polatlı Zafer Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi tamamen kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan 2 kişinin, son anda kendilerini dışarı atarak olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ederken, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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