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Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz

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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat annesinin hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi. Polat, "Sayın Ali Yerlikaya, lütfen sesimizi duyun. Ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz. Benden bütün ailemi aldınız, kardeşim ve benim psikolojimiz bozuldu. Suçları olmadığı halde neden hâlâ içerideler. Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu. Dayanamıyorum artık" dedi.

Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat gündemden düşmüyor. Henüz iddianameleri hazırlanmayan fenomen çiftin çocuklarının ne durumda oldukları merak konusu olurken, son olarak Dilan ve Engin Polat çiftinin kızları Nilda Polat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi.

Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz

"SAYIN YERLİKAYA LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN"

Annesi Dilan Polat'ın hesabından Bakan Yerlikaya'ya yönelik bir video yayınlayan Nilda Polat, "Sayın Ali Yerlikaya, lütfen sesimizi duyun. Ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz" dedi.

Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz

"KARDEŞİM VE BENİM PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Genç kız sözlerine şöyle devam etti; "Benden bütün ailemi aldınız, kardeşim ve benim psikolojimiz bozuldu. Suçları olmadığı halde neden hâlâ içerideler. Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu. Dayanamıyorum artık.

Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz

"BEN ONLARI ÇOK ÖZLEDİM"

Nilda kardeşini de video sırasında konuşturdu ve küçük kardeşi "Ben onları çok özledim" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Perwer:

Çocukları için zor bir durum tabi ama anneleri de çektiği videolarla milyonlarca kişinin psikolojisini bozuyordu. Kara para, naylon fatura bunlarda cabası. Cezasını sonuna kadar çekmeli.

67
1
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Eclipse Moon34:

Sen ve kardeşin bu olanlarda tabiki suçsuz ancak annen ve baban ve deden vs suçlu oldukları için cezaevindeler bu durum senin kardeşin dayanamıyor diye değişmeyecek çok insan mahpus da ve çocukları zor durumda bu arada kardeşin annesinin yanına gidebilir manipüle edip ah ah vah ile olmaz

40
1
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Deniz Özdemir :

Geç kalan adalet

2
5
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