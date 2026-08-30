Plazada nargile közünün neden olduğu yangının görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde bir plazada yere atılan nargile közünün kartonları tutuşturması sonucu çıkan yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir plazada yere atılan nargile közünün kartonları tutuşturması sonucu çıkan yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Talaytepe Mahallesi Laleş Bulvarı'nda bulunan 13 katlı plazanın dış cephesinde 23 Ağustos'ta yangın çıkmıştı. Alevler, kısa sürede dış cepheyi sarıp çatıya kadar sıçramıştı. Yangın, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınıp söndürmüştü. Yangında 3'ü itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilenmişti.
Yangına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, 3'üncü kattan nargile közü atıldığı, yere düşen köz parçalarının kartonları tutuşturup binayı sardığı görüldü. Yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma ise sürüyor.