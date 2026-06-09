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Platonik aşk dehşeti: Genç kadını sokak ortasında bıçakladı

Platonik aşk dehşeti: Genç kadını sokak ortasında bıçakladı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde Ramazan S., platonik aşık olduğu ileri sürülen Nursel S.'yi sokak ortasında arkasından yaklaşarak bıçakla ağır yaraladı. Çevredekilerin panikle kaçıştığı kan donduran saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kanlar içinde hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisi sürüyor. Gözü dönmüş saldırgan ise polis ekipleri tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adana’da platonik aşık olduğu öne sürülen genç kadını sokak ortasında takip edip acımasızca bıçaklayan saldırgan, polis ekiplerinin yıldırım operasyonuyla yakalandı. Kan donduran o dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.

Olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan S. isimli şahıs, bir süredir platonik olarak ilgi duyduğu ve saplantı haline getirdiği Nursel S. ile sokakta karşılaştı. Genç kadının arkasından yaklaşan gözü dönmüş saldırgan, yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Nursel S.’ye defalarca sapladı.

VATANDAŞLAR PANİK İÇİNDE KAÇIŞTI

Bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan genç kadının çığlıkları sokağı inletirken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük bir korku ve panik yaşayarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırganın gözünün döndüğünü gören çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içindeki Nursel S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz kadının hayatta kalma mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Vahşi saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler anında harekete geçti. Eşkali belirlenen saldırgan Ramazan S., polis ekiplerinin titiz takibi sonucu çok geçmeden saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, infial yaratan saldırı anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; saldırganın sakin adımlarla genç kadına yaklaştığı, ardından cebinden çıkardığı bıçakla vahşice saldırdığı ve çevredekilerin panikle kaçıştığı anlar net bir şekilde yer aldı. Emniyete götürülen zanlının sorgusu ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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