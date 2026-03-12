Terör örgütü PYD/SDG'nin elebaşlarından Salih Müslim öldü
Suriye'deki terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD/SDG'nin liderlerinden Salih Müslim, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Müslim'in cenazesinin Suriye'ye nakledilmesi planlanıyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) basını, Suriye'deki terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD/SDG'nin elebaşlarından Salih Müslim'in öldüğünü bildirdi.
IKYB basınına göre, Suriye'deki terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD/SDG'nin elebaşlarından 75 yaşındaki Salih Müslim, Erbil kentinde böbrek yetmezliği tedavisi gördüğü Meryemana Hastanesi'nde öldü. Müslim'in yarın sabah Irak - Suriye Simalka Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye nakledilmesi ve gömülmesi planlanıyor. - ERBİL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı