Üye Girişi
Haberi Paylaş

PKK mağduru anneden oğluna çağrı: "Bu acı sen geldiğinde son bulacak"

3. Sayfa Haberleri

- PKK mağduru anneden oğluna çağrı: "Bu acı sen geldiğinde son bulacak" Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 113'üncü gününde kararlılıkla sürüyor.

- PKK mağduru anneden oğluna çağrı: "Bu acı sen geldiğinde son bulacak"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 113'üncü gününde kararlılıkla sürüyor.

Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP tarafından çocuklarının kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır anneleri bin 113'üncü günün oturma eylemine devam ediyor. 8 yıl önce oğlu Ramazan Üçdağ'ın terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Mevlüde Üçdağ, çocuğu teslim olmayana kadar HDP il binasının önünden kalkmayacağını söyledi. Üçdağ, "37 aile evladına kavuştu. Onlar evlatlarına kavuştukça biz de seviniyoruz. Bu mutluluğu hepimiz paylaşıyoruz. Bunu bilsinler ki biz doğru adresteyiz. Çocuklarımız PKK terör örgütünden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oluyor. Onların ne olduklarını görüp buraya geliyorlar. HDP ve PKK'nın iç yüzünü herkes görsün. Biz asla geri adım atmayacağız. O kadar vicdansızlar ki içimizdeki yaraya tuz basıyorlar. Bunu iyi bilsinler ki hiçbir şey bizi burada yıldıramayacak ve buradan kalkmayacağız" dedi.

Oğluna çağrıda bulunan anne Üçdağ, "Oğlum gelip güvenlik güçlerine teslim olun. Geceleri uykumu bozup onlar için doğurup büyütmedim. Kuran-ı Kerim'i 23 kez bitiren çocuksun sen. Onlar senin hayallerini elinden aldılar. Biz yaşayan bir ölüyüz. Sesime ses, nefesime nefes ol oğlum. Bu acı ve hasret sen geldiğinde son bulacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Hüseyin İçli - 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title