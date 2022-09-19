- PKK mağduru anneden oğluna çağrı: "Bu acı sen geldiğinde son bulacak"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 113'üncü gününde kararlılıkla sürüyor.

Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP tarafından çocuklarının kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır anneleri bin 113'üncü günün oturma eylemine devam ediyor. 8 yıl önce oğlu Ramazan Üçdağ'ın terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Mevlüde Üçdağ, çocuğu teslim olmayana kadar HDP il binasının önünden kalkmayacağını söyledi. Üçdağ, "37 aile evladına kavuştu. Onlar evlatlarına kavuştukça biz de seviniyoruz. Bu mutluluğu hepimiz paylaşıyoruz. Bunu bilsinler ki biz doğru adresteyiz. Çocuklarımız PKK terör örgütünden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oluyor. Onların ne olduklarını görüp buraya geliyorlar. HDP ve PKK'nın iç yüzünü herkes görsün. Biz asla geri adım atmayacağız. O kadar vicdansızlar ki içimizdeki yaraya tuz basıyorlar. Bunu iyi bilsinler ki hiçbir şey bizi burada yıldıramayacak ve buradan kalkmayacağız" dedi.

Oğluna çağrıda bulunan anne Üçdağ, "Oğlum gelip güvenlik güçlerine teslim olun. Geceleri uykumu bozup onlar için doğurup büyütmedim. Kuran-ı Kerim'i 23 kez bitiren çocuksun sen. Onlar senin hayallerini elinden aldılar. Biz yaşayan bir ölüyüz. Sesime ses, nefesime nefes ol oğlum. Bu acı ve hasret sen geldiğinde son bulacak" ifadelerini kullandı.