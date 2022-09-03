HDP'li Semra Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
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PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan HDP'li Semra Güzel, çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan HDP'li Semra Güzel, çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa