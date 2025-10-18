Haberler

Piyade Uzman Çavuş Serkan Korkmaz, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Piyade Uzman Çavuş Serkan Korkmaz, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Bitlis'te geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Serkan Korkmaz, Adıyaman'da düzenlenen cenaze töreni ile uğurlandı. Törene Vali Osman Varol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bitlis'te geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Serkan Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlis 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli iken önceki gün meydana gelen trafik kazası sonucu Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Serkan Korkmaz hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Serkan Korkmaz için baba ocağı Adıyaman'da düzenlenen cenaze törenine Adıyaman Valisi Osman Varol'un yanı sıra askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeni Mezarlık Camii'ndeki törende Korkmaz'ın naaşı dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanırken, Vali Varol şehidin ailesine taziyelerini iletti. Vali Varol, "Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Gönlümüzde ve yüreğimizde aziz hatırasını daima yaşatacağız" dedi. - ADIYAMAN

