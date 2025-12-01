Pitbull Saldırısı: İki Çocuk Yaralandı, Sahibi Tutuklandı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu iki çocuk yaralandı. Köpeğin sahibi, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.
Olay, dün akşam Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesinde meydana geldi. Pazar sonrası evlerine dönen Öztürk ailesinin 1 buçuk yaşındaki oğulları Efe Öztürk ve kızları Doğa Öztürk'e, karşı dairelerindeki pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpek önce Efe Öztürk'ün yüzüne, ardından Doğa Öztürk'ün göğsüne saldırarak yaraladı.
Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik ekiplerince yakalanan pitbull cinsi köpeğin sahibi T.Ö.E., gözaltına alındı. Batı Adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. - ANKARA