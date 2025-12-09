Haberler

Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk taburcu oldu

Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk taburcu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan bir buçuk yaşındaki Efe Öztürk, ablası Doğa'nın ardından hastaneden taburcu oldu. Efe'nin yüzünde ciddi yaralar oluşurken, cerrahi operasyon geçirmesi gerektiği belirtiliyor. Aile, köpek sahibinin sorumsuzluğunun cezasını çekmesini talep ediyor.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kardeşlerden olan bir buçuk yaşındaki Efe Öztürk, ablasının ardından hastaneden taburcu oldu.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde pazar alışverişinden döndükleri sırada karşı komşunun pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan bir buçuk yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk, kaldırıldıkları Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından köpeğin sahibi T.Ö.E. gözaltına alınarak tutuklanırken, tedavisi tamamlanan Doğa Öztürk taburcu edildi. Saldırıdan yaralanan Efe Öztürk ise 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilirken yüzündeki yaralar nedeniyle cerrahi operasyon geçireceği öğrenildi. Baba Öztürk, saldırı sonrası köpek sahibinin evlerinden taşındıklarını belirterek sorumluların en ağır cezayı alması çağrısında bulundu.

"Maalesef bu sorumsuzluklar bizim çok büyük felaketimiz oldu"

Saldırgan köpeğin sahiplerinin olay sonrası taşındıklarını belirten Adem Öztürk, "Efe'yi taburcu ettik ama bugün tekrar götürdük. Cerrahlar baktılar, iki gün sonraya ameliyat için randevu verdiler. Çocuk ufak olduğu için, yüzündeki yara da büyük olduğu için mecburen uyutarak ameliyatı yapacaklar. Yara komple açılacak, temizlenecek, ondan sonra da dikiş atılacak. Maalesef köpek saldırısı olduğu için ilk başta dikiş atamadılar, yarada iz kalacakmış. Normal bir yara olsaydı hemen dikiş atarlardı, iz kalmayacaktı. Köpek saldırısında enfeksiyon riski, kuduz riski olduğu için hemen dikiş atamadılar. Yüzü çok dağıldığı için üç tane dikiş atmışlardı o zaman ama şimdi yeni dikiş atılacağı için maalesef iz kalacağını söylüyorlar. Köpeğin sahipleri, toplandılar eşyalarını gittiler. Zaten bunlar bir ay önce kapıcıya mesaj atmış. Kadın biz gidiyoruz, bizden kurtuluyorsunuz diye mesaj atmış. Az bir şey kalmıştı, bir haftaya falan taşınıp gideceklerdi. Maalesef bu sorumsuzluklar bizim çok büyük felaketimiz oldu. Allah korudu yine de çocuklarımı" dedi.

"Bugün benim çocuğuma yapan, yarın başkasının çocuğuna da yapar"

Pitbull saldırısına uğrayan oğlunun yüzünden aldığı yaralar sebebiyle cerrahi operasyonlar geçirmesi gerektiğini ifade eden Belkis Öztürk, "Çocuklarım pitbull saldırısına maruz kaldılar. Kızım Doğa çok şükür iyi, biraz daha toparlandı. Oğlum Efe de yaklaşık 9-10 gündür hastanedeydi. Çok şükür şimdi biraz daha iyi, enfeksiyon tedavisi gördü, antibiyotik tedavisi aldı. Dün çıktık hastaneden, Bugün tekrar hastaneye götürdük. Plastik cerrah ile görüştük, 2 gün sonraya ameliyat verdi. Ameliyata gideceğiz, bundan sonraki süreçte yüzü inşallah toparlanır. Rabbime şükürler olsun ki çocuklarım hayatta. Yetkililere de sesleniyorum buradan, o kadının cezasını çekmesini istiyorum. Bugün benim çocuğuma yapan, yarın başkasının çocuğuna da yapar. Çocuklarımızın sokaklarda, parklarda güvenle oynamasını istiyorum. Apartmanda kesinlikle bu tür köpeklerin beslenmesinin yasak olması gerekiyor. Bunun yetkililerine izin vermemesi gerekiyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
title