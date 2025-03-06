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Pişkinliğin böylesi! Aracını yolun ortasına bıraktı, özür bile dilemeden gitti

Pişkinliğin böylesi! Aracını yolun ortasına bıraktı, özür bile dilemeden gitti
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İstanbul'daki otopark sorunu her geçen gün daha da büyüyor. Kadıköy'de yaşanan olayda, bir sürücü aracını yolun ortasına bırakarak çevresindekileri mağdur etti. Kendisini bekleyenlere aldırış etmeyen 34 DMY 443 plakalı aracın sürücüsu, özür dahi dilemeden olay yerinden ayrıldı.

İstanbul'un en büyük problemlerinden olan otopark sorunu gün geçtikçe katlanıyor. Kadıköy Koşuyolu'nda bulunan Cenap Şahabettin Sokak'ta yaşanan son olayda bencil bir sürücü aracını yolun ortasına bırakıp gitti. 34 DMY 443 plakalı aracın sürücüsü uzun süre aracını o şekilde bıraktı.

ÖZÜR BİLE DİLMEDİ

Kendisine ulaşılması için bir irtibat numarası da bırakmayan sürücü işini hallettikten sonra araç başına geldi. Kendisini bekleyenlere aldırış etmeyen sürücü, özür bile dilemeden ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıvatandaş:

bunun için devletin bu kişilerin aracına olay yerinde el koyup. bulunduğu yerden yaya olarak gönderecek. yasalar böyle olmalı

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Haber YorumlarıMurat:

bu tarz sorumsuz davranışlar insanları çileden çıkartabilir ve çok büyük olaylar yaşanabilir, bu yüzden ehliyetine el konulmalı ve bir daha trafiğe çıkarılmamamlı

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

yok yok ona piskin denmez... o.c. denir halk dilinde...

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

cahil cesur olurmuş, arkadakilerden biri psikopat çıksaydı kavga gürültü bıçak vb mezarda da bulabilirdi kendisini, neyse bidahaki sefere inşaallah.

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

imamoğlunun yapacagı otoparklara ne oldu yine boş bi vaat icraat sıfır

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