Pişkinliğin böylesi! Aracını yolun ortasına bıraktı, özür bile dilemeden gitti
İstanbul'daki otopark sorunu her geçen gün daha da büyüyor. Kadıköy'de yaşanan olayda, bir sürücü aracını yolun ortasına bırakarak çevresindekileri mağdur etti. Kendisini bekleyenlere aldırış etmeyen 34 DMY 443 plakalı aracın sürücüsu, özür dahi dilemeden olay yerinden ayrıldı.
İstanbul'un en büyük problemlerinden olan otopark sorunu gün geçtikçe katlanıyor. Kadıköy Koşuyolu'nda bulunan Cenap Şahabettin Sokak'ta yaşanan son olayda bencil bir sürücü aracını yolun ortasına bırakıp gitti. 34 DMY 443 plakalı aracın sürücüsü uzun süre aracını o şekilde bıraktı.
ÖZÜR BİLE DİLMEDİ
Kendisine ulaşılması için bir irtibat numarası da bırakmayan sürücü işini hallettikten sonra araç başına geldi. Kendisini bekleyenlere aldırış etmeyen sürücü, özür bile dilemeden ayrıldı.