Trabzon'da Pınar Kaynak için yürüyüş

Trabzon'da 9 yıl önce öldürülen Pınar Kaynak davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yapılan duruşmada, sanıklardan birine ceza verilirken diğerine beraat çıktı. Hüküm sonrası 'Pınar için adalet' sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Trabzon'da 9 yıl önce ormanlık alanda öldürülen 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın davasında, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen yargılamada hüküm açıklanması sonrası yürüyüş düzenlendi.

Trabzon'da yaklaşık 9 yıl önce ormanlık alanda göğsüne bıçak saplanmış ve başı taşla ezilmiş halde bulunan 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın öldürülmesine ilişkin dava, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden görüldü. İkinci kez yapılan yargılamanın karar duruşmasında sanık Mustafa Gülyüz, nitelikli cinsel saldırı ve cebirle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet suçlamasıyla yargılanan diğer sanık Necati Parmak ise beraat etti.

Kararın ardından Trabzon'da adalet çağrısıyla yürüyüş düzenlendi. Kahramanmaraş Caddesi'nde başlayan sessiz yürüyüşte, "Pınar için adalet" yazılı pankart taşındı. Yürüyüş, Atatürk Alanı'nda yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.

Pınar Kaynak'ın kardeşi İsmail Kaynak, "A.K. ve N.P.'nin kapsamlı bir şekilde tekrar incelenmesini talep ediyorum. Başka Pınar'lar ölmesin" ifadelerini kullandı. - TRABZON

