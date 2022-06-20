Pınar Gültekin'in avukatı adliye önünde adeta haykırdı: Bugün burada adalet öldü

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ceza, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi.

"BUGÜN BURADA ADALET ÖLDÜ"

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, duruşma çıkışında karara isyan etti. "Hukuk bugün ölmüştür" diyen Epözdemir, şunları söyledi: "Bütün aşamalarda bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini iddia ettik. Dosyadaki tüm deliller de bunu gösteriyordu. Cinayetin öncesini tasarlıyor, bağ evine götürüyor diri diri benzinle yakıyor. Katil o kadar profesyonel ki telefonu da sim kartı da 4 parçaya ayırıyor. 2 yıldır adeta sanık ve ailesi değil de maktulenin özel hayatı yargılandı. Geldiğimiz noktada zaten buradan adaletli bir karar çıkmayacağını biliyorduk. 3 kere reddi hakim talebinde bulunduk. Her seferinde de reddedildik. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 'Kadın cinayetleriyle ilgili ciddi bir mücadele ortaya koyacağız' beyanı vardı. Sayın bakan gelip lütfedip bu dosyayı incelerse çok seviniriz. Burada bugün adalet öldü. Tam bir hukuk garabeti, yargı katliamı vardı.

"TAHRİK İNDİRİMİ ALABİLMEK İÇİN ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ"

Bu caniye haksız tahrik indirimi uygulandı. Önce odunla sonra benzinle yakıyorsunuz. Üzerine beton döküp nehre atıyorsunuz sonra da dönüp haksız tahrik savunmaları yapıyorsunuz. Mahkemede soruşturma aşamasında bana şantaj yaptı para istedi diyor, kovuşturmada hayır görüntülerimi çekti o yüzden öldürdüm diyor. Ortada görüntü yok, para yok, hiçbir şey yok. Sonra çapraz sorguda diyor ki, beni yaraladı ondan öldürdüm. Mahkeme bu çelişkili ifadelere itibar ediyor ve indirim uyguluyor.

"YARGITAY'A KADAR GİDECEĞİZ"

Aile üyelerine ise eylemleri sabit olmasına rağmen beraat kararı veriliyor. En kısa zamanda istinaf mahkemesine başvuracağız, Yargıtay'a kadar gideceğiz."

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