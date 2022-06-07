Piknik yapan hemşireyi yılan soktu - Haberler

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Piknik yapan hemşireyi yılan soktu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Piknik yapan hemşireyi yılan soktu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yapan hemşire Ayşegül Özünal, yılan sokması sonucu fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yapan hemşire Ayşegül Özünal, yılan sokması sonucu fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Talihsiz hemşirenin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Dolbazlar Mahallesi'nde meydana geldi. Manavgat Devlet Hastanesi Doğum Servisinde görevli Hemşire Ayşegül Özünal, Sarılar-Dolbazlar arasında bulunan Küme Evleri'nde oturan hemşire arkadaşına misafirliğe gitti. Kalabalık bir grup halinde Dolbazlar Mahallesi'nde bulunan bahçeye piknik yapmaya gidenlerden Ayşegül hemşire, yılan sokması sonucu fenalaştı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşegül Özünal, durumunun kötü olduğunun belirlenmesi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Entübe edilen talihsiz hemşirenin bugün ameliyat edildiği, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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