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Pikap uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Pikap uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yayla dönüşü uçuruma yuvarlanan pikap sürücüsü hayatını kaybetti.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yayla dönüşü uçuruma yuvarlanan pikap sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Aydıntepe ilçesinin Sorkunlu köyüne bağlı Samarova Yaylası yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yayladan ilçe merkezine seyir halinde bulunan 61 NH 906 plakalı araçtaki sürücü İsmail Koz (69) direksiyon başında fenalaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Koz, yaklaşık 95 metre yükseklikten aracıyla birlikte uçurumdan yuvarlandı. Taklalar atan araç içerisinde bulunan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza mahalline sevk edilen AFAD, jandarma ekipleri aracı düştüğü yerden 2 saatlik çabalar sonucunda çıkardı. Olay yerine gelen 112 ekipleri Koz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Koz'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydıntepe Tragger Bayburt 3. Sayfa Haberler

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