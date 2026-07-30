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Pide fırınının önündeki elektrik kabloları tehlike saçıyor

Pide fırınının önündeki elektrik kabloları tehlike saçıyor
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Adıyaman’ın Kahta ilçesi Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir pide fırınının önündeki elektrik kablolarının yol üzerine çıkması, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir pide fırınının önündeki elektrik kablolarının yol üzerine çıkması, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bölgede, özellikle pide fırınının önünde günün her saatinde çocuklar, gençler ve yaşlıların bulunduğunu belirten vatandaşlar, açıkta bulunan elektrik kablolarının muhtemel bir kazaya davetiye çıkardığını ifade etti.

Daha önce yer altında bulunduğu belirtilen elektrik kablolarının çeşitli nedenlerle yol üzerine çıkarıldığını öne süren mahalle sakinleri, durumun hem yayalar hem de çevredeki esnaf açısından ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar, "Her gün yüzlerce insanın kullandığı bu noktada elektrik kablolarının açıkta ve yol üzerinde bulunması büyük bir tehlike oluşturuyor. Özellikle çocuklarımız için endişe duyuyoruz. Muhtemel bir facia yaşanmadan önce yetkililerin harekete geçmesini istiyoruz. AKEDAŞ ekiplerinin bu kabloları yeniden yer altına alarak gerekli güvenlik önlemlerini bir an önce sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Mahalle sakinleri, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan sorunun ivedilikle giderilmesi için yetkilileri göreve davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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