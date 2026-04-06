Tayland'da teknede patlama: 1 ölü, 5 yaralı

Tayland'ın dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Phuket Adası'nda iskelede bağlı bulunan bir teknede patlamada meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından teknede yangın çıktı. Tekne yangını kontrol altına almak için açık denize çekilirken, olay yerine itfaiye tekneleri sevk edildi.

Yerel basın, olayda 1 kişinin kaybolduğunu ve patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini aktardı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı