Peyzaj malzemesi yüklü tır devrildi

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Akseki ilçesinde peyzaj malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 68 KE 646 plakalı peyzaj malzemesi yüklü tır, Akseki–Manavgat kara yolunda virajı alamayarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Devrilen tır nedeniyle kara yolunun bir şeridi ulaşıma kapanırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Karayolları ekiplerinin yola saçılan malzemeleri temizlemesinin ardından tır vinç yardımıyla kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanasıyla birlikte trafik akışı yeniden çift yönlü olarak açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı