Pervari’de kaybolan zihinsel engelli vatandaş kayalıklarda sağ bulundu
Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Gökbudak köyünde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki zihinsel engelli vatandaş, ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kayalıklarda sağ olarak bulundu.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Gökbudak köyünde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki zihinsel engelli vatandaş, ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kayalıklarda sağ olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre, 12 Acil Çağrı Merkezi'ne Gökbudak köyünde 42 yaşındaki zihinsel engelli vatandaşın evinden ayrıldığı ve geri dönmediği ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine bölgeye Siirt AFAD, drone ekibi, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin köy kırsalında yürüttüğü arama-tarama çalışmaları sonucunda vatandaş, saat 14.30 sıralarında evinden ayrıldığı noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kayalık alanda sağ olarak bulundu.
Sağlık ekiplerince kontrolü yapılan vatandaş, daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde ailesine teslim edildi.