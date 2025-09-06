Pentagon, Japonya'daki ABD Askerlerine Yönelik Cinsel Saldırı İncelemesi Başlattı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Japonya'da konuşlu ABD askerlerinin adının karıştığı çeşitli cinsel saldırı olaylarının ardından, ABD Japonya Kuvvetleri (USFJ) personelinin şiddet suçlarını önleme ve ele alma konusundaki politikalara uyumunu denetlemek üzere inceleme başlattı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Japonya'da konuşlu ABD askerlerinin adının karıştığı çeşitli cinsel saldırı vakasının ardından, suç önleme tedbirlerine yönelik inceleme başlattı. ABD Savunma Bakanlığı Yardımcı Müfettişi Randolph Stone tarafından ilgili birimlere gönderilen bilgilendirme yazısında, "Bu incelemenin hedefi, ABD Japonya Kuvvetleri (USFJ) personelinin şiddet suçlarını önleme ve ele alma konusundaki politikalara ne derecede uyduğunu belirlemektir" denildi. Yapılacak incelemenin USFJ'nin tüm görev bölgesini kapsayacağı belirtilirken, Japonya halkına karşı şiddet suçları işlemiş personelin performansı, eğitimi ve sabıka geçmişinin mercek altına alınacağı aktarıldı.

ABD askerleri cinsel saldırı olayları ile gündeme gelmişti

Japonya'da konuşlu ABD askerleri, son yıllarda Japonya'nın Okinawa eyaletinde yaşanan cinsel saldırı olaylarıyla sık sık gündeme gelmişti. Gelişmeler yerel halk arasında endişeye yol açmıştı. Okinawa'daki bir mahkemenin 22 yaşındaki Jamel Clayton adlı deniz piyadesini geçtiğimiz Haziran ayında cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırması kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Suçsuz olduğunu savunan Clayton, kararı temyize taşımıştı. - TOKYO