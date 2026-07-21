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İran saldırılarında yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, 7 Temmuz'dan bu yana Orta Doğu'daki İran saldırılarında yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığını, bunların yüzde 96'sının görevine döndüğünü açıkladı. Çatışmalarda toplam 413 ABD askeri yaralanırken, 3 asker hayatını kaybetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, 7 Temmuz'dan bu yana Orta Doğu'daki İran saldırılarında yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığını, bunların yüzde 96'sının görevine döndüğünü açıkladı.

ABD ile İran arasında Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde süren çatışmalar şiddetleniyor. Temmuzdan bu yana en az 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği İran saldırılarına ilişkin yani bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, 7 Temmuz'dan bu yana Orta Doğu'daki üslere düzenlenen İran saldırılarında yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığını açıkladı. ABD merkezli yayın kuruluşu CBS News'e konuşan Parnell, yaralanan askerlerin yüzde 96'sının görevine döndüğünü belirterek, "Tekrar çatışmaya dönmeye kararlılar. Yaşanan yaralanmaların büyük çoğunluğu hafif beyin sarsıntılarıydı" dedi.

Çatışmaların başlangıcından bu yana 413 ABD askeri yaralandı

ABD ordusunun Savunma Kayıp Analiz Sistemi (DCAS) verilerine göre, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İran çatışmalarında bugüne kadar 413 ABD askeri yaralandı. Ancak bu rakama temmuz ayında meydana gelen yaralanmalar dahil edilmedi. DCAS'ın internet sitesindeki başka bir bölümde ise toplam yaralı sayısı 427 olarak yer aldı. Geçen hafta sonu yaşanan ölümler hariç tutulduğunda ise çatışmalarda hayatını kaybeden ABD vatandaşı sayısı 14 olarak kaydedildi.

ABD 3 askerin öldüğünü açıklamıştı

ABD ordusu, İran'ın ticari gemilere saldırmasını durdurmayı amaçladığını belirterek bir haftadan uzun süredir her gece İran'a saldırılar düzenliyor. İran ise buna karşılık Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve ABD'nin müttefiki olan diğer ülkelerdeki ABD üslerini hedef alıyor.

ABD Savunma Bakanlığı cumartesi günü Ürdün'deki bir askeri üste iki askerin öldüğünü ve kaybolan üçüncü bir askeri personelin bulunduğu bölgede kimliği henüz belirlenemeyen insan kalıntılarının bulunduğunu açıklamıştı. Pazar günü ise bir başka askeri personelin Kuzey Irak'ta İran'a ait bir insansız hava aracından (İHA) kalan patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında hayatını kaybettiği bildirilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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