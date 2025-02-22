ABD'de hastaneye silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin York şehrinde bir hastaneye düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken; saldırganın öldürüldüğü açıklandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı York şehrindeki UPMC Memorial Hastanesi'ne saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda en az 2 kolluk görevlisi, çok sayıda doktor ve hemşire silahla yaralandı. Yetkililer, yerel saatle 10.30 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda toplam kaç kişinin yaralandığının henüz belirlenmediğini aktardı.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Polis, silahlı saldırganın öldürüldüğünü belirtti. Savcılık, saldırının "aile içi şiddet olayı" olarak değerlendirildiğini aktarırken, soruşturmanın henüz ilk aşamaları olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

HASTANADEN AÇIKLAMA

Hastane tarafından yapılan açıklamada ise, "UPMC Memorial'da silahlı bir kişinin olduğu ve ateş açıldığına dair teyit edilmiş raporlar aldık. Silahlı saldırgan yakalandı ve hiçbir hasta yaralanmadı. Hastane şu anda güvende. Bu değişken bir durumdur. Kolluk kuvvetleri tesislerdedir ve durumu yönetmektedir" denildi.