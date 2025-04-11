Pendik'te Yaya Geçidinde Otomobilin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu
İstanbul Pendik'te yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kişi, iki otomobilin hızla geldiği sırada son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve olayla ilgili çalışma başlatıldı.
- Pendik'te yaya geçidinde otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu... O anlar kamerada
İSTANBUL - Pendik'te yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaya, üzerine otomobil süren sürücüden son anda kurtuldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kavakpınar Mahallesi Tersane Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmekte olan vatandaş, hızla gelen iki otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. İki otomobil sürücüsüne daha sonra işlem yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa