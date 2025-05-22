Pendik'te Trafikte Tartıştığı Kişinin Araçlarına Saldıran Şahsa Cezai İşlem

Pendik'te Trafikte Tartıştığı Kişinin Araçlarına Saldıran Şahsa Cezai İşlem
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Pendik'te trafikte tartıştığı kişiye ait araca saldıran V.Ü. isimli şahsa idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya paylaşımları üzerine yaptığı incelemelerde, şahsın trafik kurallarını ihlal ettiğini tespit etti.

Pendik'te trafikte tartıştığı kişinin aracına saldıran şahsa para cezası

İSTANBUL - Pendik'te trafikte tartıştığı şahsın aracına yumruk atarak saldıran şahıs hakkında idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik yapılan incelemelerde; 21 Mayıs 2025 tarihinde Pendik ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan cadde üzerinde bir araç sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığını belirledi. Şahıs trafikte tartıştığı kişinin aracına yumrukla saldırdı. Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen V.Ü. isimli şahıs yakalandı. Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 'Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak', 'Geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek', ve 'Duraklamanın yasaklandığının belirtildiği yerlerde duraklamak' maddelerinden olmak üzere idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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