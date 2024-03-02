Pendik'te Tıra Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü
Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana gelen kazada, tıra çarpan otomobil hurdaya döndü. Sürücü ise burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazanın neden olduğu trafik yoğunluğu ise uzun kuyruklara sebep oldu.
Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda tıra çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü, burnu bile kanamadan kurtuldu.
Pendik'te Sabiha Gökçen Havaalanı bağlantı yolunda akşam saatlerinde 34 ZR 9201 plakalı hafif ticari araç sürücüsü yol kenarında liman sırası bekleyen 34 GFP 987 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Öte yandan kaza nedeniyle bağlantı yolunda uzun kuyruklar oluştu. Polis ekiplerinin kontrolünde araç çekiciyle kaldırıldıktan yol trafiğe açıldı. - İSTANBUL