Pendik'te TIR'ın altına giren otomobildekiler tatilden dönüyormuş

PENDİK Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde hızla gelen otomobil TIR'ın altına girdi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Teşhis için yakınlarından DNA örneği alınan cenazeler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere Zonguldak ve Düzce'ye gönderilecek.

Kaza Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızla ilerleyen 67 SF 722 plakalı otomobil, gişelerde ödeme yapmak için duran AM 1689 HP plakalı TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız Tanberk (73), Vahide Kalyoncu (63), Özgür Yıldız'ın (59) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki cenazeler ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda otomobilden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. TIR'ın altından çıkarılan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

UMMAN'DAN TATİLDEN DÖNDÜLER

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta Zonguldak Ereğli'den Umman'a gezmeye giden öğretmen Vahide Kalyoncu(63) ile öğretmen Özgür Yıldız'ın (59) tatil dönüşü havalimanına bıraktıkları otomobilleriyle karı koca olan Ayşen Yıldız Tanberk (73) ve Sadi Tanberk'i de yanlarına alarak Düzce'ye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDA

Diğer yandan otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürülen cenazelerin yakınlarından teşhis için DNA örneği alındı. Yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Vahide Kalyoncu'nun cenazesinin işlemlerinin ardından Zonguldak'a, Sadi Tanberk ve eşi Ayşen Yıldız Tanberk ile kardeşi Özgür Yıldız'ın cenazelerinin ise Düzce'ye gönderileceği öğrenildi.Diğer yandan Özgür Yıldız ve Ayşen Yıldız Tanberk'in CHP Ankara milletvekili Okan Konuralp'in kuzenleri olduğu öğrenildi.