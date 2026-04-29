Pendik'te tehlikeli anlar: Yaya geçidinde yavaşlamayan sürücüye ceza yağdı

Olay, 27 Nisan saat 20.00 sıralarında Pendik Kurtköy bağlantı yolu D-100 katılım ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya yoluna yaklaştığı sırada hızını düşürmeyen bir araç, bu esnada yaya geçidinde durmuş olan bir motorsiklete arkadan çarptı. Sürücünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerin bir sosyal medya hesabında paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından harekete geçildi. Görüntülerin incelenmesinin ardından kural ihlali yapan aracın 34 HKY 366 plakalı otomobil olduğu ve sürücüsünün Cemil A. (46) olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74/B Maddesi "Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak" suçundan toplamda 5 bin 662 TL trafik idari para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek

Trump, piyasaların en son duymak istediği açıklamayı yaptı
Brent petrol fiyatları uçuşa geçti

Felaket senaryosu gerçek oldu! Uçuşa geçti, durdurulamıyor
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

Bu fotoğraflardan kısa süre sonra, tüm dünya onu tanıdı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?

Gittiği ülkede lafı açık açık söyledi: Daha neyi bekliyorsunuz?