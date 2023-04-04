Pendik'te tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü... O anlar kamerada

Pendik'te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksi şoförünü ezmek için aracını üzerine sürdü. Taksi ile otomobil arasında kalan taksici ise ezilmekten kıl payı kurtuldu. Korku dolu o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Kurtköy'de bugün saat 12.00 sıralarında taksici Burak Yılmaz duraktan yolcularını aldıktan sonra Ankara Caddesinde seyir halindeyken otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı.

ARACI, TAKSİCİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Taksici Yılmaz sürücüye tepkisini belirtmek için kornaya bastı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü taksi şoförüne küfür etti. Taksici Yılmaz ise otomobilin önünde aracını durdurarak araçtan indi. Gözü dönen otomobil şoförü taksi şoförünün üzerine aracını sürdü.

Otomobil sürücüsü, taksici Yılmaz'ı kendi aracı ile ticari taksi arasında sıkıştırdı. Takside bulunan yolcu, otomobil şoförüne eliyle işaret yaparak durmasını istedi. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.