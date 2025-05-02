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Pendik'te Spotçu Mağazasında Yangın Çıktı

Pendik'te Spotçu Mağazasında Yangın Çıktı
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İstanbul Pendik'te 7 katlı binanın zemin katındaki spotçu mağazasında çıkan yangın hızla söndürüldü. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Pendik'te spotçu mağazasında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Pendik'te 7 katlı bir binanın zemin katında bulunan spotçu mağazasında çıkan yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Kurtköy Mahallesi Nilay Sokak üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın zemin katında faaliyet gösteren spotçu dükkanında yangın çıktı.

Yoğun duman kısa sürede binayı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın üst katlarında yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye ederken, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sırasında dükkan içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Mağazada maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İtfaiye sirenlerini duyarak olay yerine geldiğini söyleyen Hasan Ayyıldız, Yakında markete gelmiştim. Daha önce tanıdığım spotçu dükkanının yandığını görünce hemen olay yerine koştum. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Çok şükür, can kaybı ya da yaralanma olmadı." dedi.

Halis Altunbilek ise, "Beyaz eşya doluydu içerisi. Kontak yaptı herhalde bir yerden, elektriği kontağı. Dışarıdan komşular uyardı bizi, duman çıkıyor spotçudan diye. İndik aşağıya, bir anda alevrler her tarafı sardı." şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - 3.Sayfa
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