Pendik'te silah ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Pendik'te silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin adresinde çok sayıda silah malzemesi ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Pendik'te silah ticaretine yönelik çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında 14 Mart'ta Pendik Batı Mahallesi'nde silah ticareti yaptığı belirlenen şahsın kimlik bilgileri ve ikametgah adresi tespit edildi. Adrese yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 44 adet tabanca, 44 adet şarjör ve 7 adet silah gövdesi ele geçirildi. Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı