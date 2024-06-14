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Pendik'te polis memuru intihar girişiminde bulundu, hayati tehlikesi devam ediyor

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Pendik'te bir polis memuru intihar girişiminde bulundu.

Pendik'te bir polis memuru intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay, Pendik'te Sanayi Mahallesi Orhanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Şehit Abdullatif Türkgezer Polis Merkezi Amirliği'nde görevli E. A. isimli polis memuru henüz bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı memura ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi kaldırdı. 2 çocuk babası polis memurunun hayati tehlikesi devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pendik Olay Güvenlik 3.Sayfa Haberler

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