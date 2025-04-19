Pendik'te Park Halindeki Otomobilde Yangın ve Patlamalar

Pendik'te park halindeki otomobilde çıkan yangın sırasında patlamalar meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Süreyyapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı. Yangın esnasında araçta patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve kısa sürede söndürüldü. O anlar, çevredeki vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. - İSTANBUL