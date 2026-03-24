Pendik'te otopark kavgası kanlı bitti: Kızının gözü önünde kurşun yağdırdı

Pendik'te, bina sakinleri arasında otopark yüzünden yaşanan tartışma sonrasında Hüseyin Teke, komşusu S.B. tarafından vurularak hayatını kaybetti. Olay, Hüseyin Teke'nin 11 yaşındaki kızı önünde gerçekleşti.

Pendik'te komşular arasında çıkan otopark tartışması dehşetle noktalandı. Bina sakinlerinden Hüseyin Teke (44), bina otoparkına ticari araçlarını park eden galeri sahibi S.B.'yi (41) uyarmasının ardından yaşanan arbede sırasında kızının gözü önünde vurularak öldürüldü.

Olay, 23 Mart saat 20.15 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto galeri işletmecisi S.B. (41), iş yerinde yer kalmayan satılık araçlarını ikamet ettiği binanın otoparkına çekti. Akşam saatlerinde evine gelen komşusu Hüseyin Teke (44) ise aracını park edecek yer bulamayınca telefonla S.B.'ye ulaştı. İkili arasında telefonda başlayan otopark tartışması kısa sürede gerginliğe dönüştü.

Tartışmanın ardından bina önünde karşı karşıya gelen taraflar arasında başlayan tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine S.B., komşusu Hüseyin Teke'ye 11 yaşındaki kızının yanında ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Teke, kanlar içinde kalmasına rağmen saldırganın elindeki silahı almak için büyük çaba sarf etti. Yaşanan arbede sırasında silahın ikinci kez ateş almasıyla Teke, kalbinden vurularak yere yığıldı. Arbede sırasında şüpheli S.B. de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Teke, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
