Üye Girişi
Haberler

Minibüs şoförü tartıştığı sürücüye bıçak çekti, sakinleştirmeye çalışan kadına tekme attı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da hatlı minibüs şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında çıkan tartışmada, sürücülerden biri eline aldığı bıçak ile diğer sürücünün yanına gitti. Bıçaklı şahıs kendisini engellemeye çalışan bir kadına da tekme attı. Yol ortasındaki dehşet anları yolcuların cep telefonu kamerası tarafından kayda geçti.

MİNİBÜSTEN BIÇAKLA İNEREK SÜRÜCÜNÜN YANINA GİTTİ

Pendik'te saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre hatlı minibüs şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında trafik nedeniyle tartışma yaşandı. Yol ortasında aracını durduran minibüsçü elindeki bıçakla aracından indi. Tartıştığı şoförün yanına giden minibüsçü, elindeki bıçakla tehditler savurdu.

Minibüs şoförü tartıştığı sürücüye bıçak çekti, sakinleştirmeye çalışan kadına tekme attı

YOL ORTASINDA KADINA TEKME ATTI

Servisçi, sakinliğini koruyarak araçtan inmedi. O sırada öfkeden deliye dönen adamı bir kadının sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Ancak bıçaklı şüpheli, kadına tekme atarak saldırdı. Tartışma anında minibüste bulunan yolcular ise büyük panik ve korku yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Minibüs şoförü tartıştığı sürücüye bıçak çekti, sakinleştirmeye çalışan kadına tekme attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pendik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 31 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 31 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor? Yaban Çiçekleri dizisi hangi şehirde, semtte çekiliyor? Sandık görevlisi ücreti nereden alınır 2024? Sandık görevlisi ücreti nereden ödeniyor? Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ayın kaçında, hangi tarihte? Napoli - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli - Atalanta maçı nereden izlenir? Tarsus Belediyesi hangi parti? Tarsus Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç nerede yayınlanıyor? 30 Mart 2024 Salı Akşamı Hangi Diziler Yayınlanıyor? TV Yayın Akışı! Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü marketler kapalı mı olacak? Oy kağıdım gelmedi, oy kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy verilir mi, zorunlu mu? Seçim sonrası tatil mi 2024? Seçim sonrası tatil var mı, kaç gün tatil var? Seçim sonrası Pazartesi günü tatil olacak mı? OY NE ZAMAN KULLANILACAK 2024: Oy verme saatleri saat kaçta başlıyor, bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller... Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? 31 Mart Yerel Seçimleri seçmen kağıdı gerekiyor mu, zorunlu mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title