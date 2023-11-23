Pendik'te Market Saldırısı

Gamze ŞİMŞEK-Murat SOLAK/ İSTANBUL, Pendik'te markete gelen kişi, ikinci kasanın açılmamasına öfkelenerek kasiyere kolotuk değneğiyle saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Kasım Salı günü Yeni Mahalle'de bulunan bir markette meydana geldi. Markete gelen kadın aldığı ürünlerle birlikte kasaya geldi. Kasada yoğunluk oluşması üzerine sıra beklemek istemeyen müşteri, kasiyer S.Y.'den bir kasanın daha açılmasını istedi. Olumsuz yanıt alan müşteri, market çalışanı ile kavga etmeye başladı. Müşteri daha sonra elindeki koltuk değneğiyle kasiyer S.Y.'ye saldırdı. Kasadaki ürünleri eliyle dağıttı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.